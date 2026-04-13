Кто чаще всех «решает» в матчах РПЛ?

В топе находится и часто критикуемый Соболев из «Зенита». Но лидируют в этой номинации главные бомбардиры чемпионата.

Гонка лучших бомбардиров чемпионата всегда вызывает пристальное внимание болельщиков и СМИ. Результативные игроки стоят дорого. Но особенно ценятся футболисты, которые решают исход матчей в пользу своих команд.

Рассказываем, кто в нынешнем сезоне РПЛ чаще всего забивал победные голы. В этом списке есть даже номинальный защитник!

Данил Круговой, ЦСКА — четыре гола

Левого защитника ЦСКА, переделанного в этом сезоне в правого вингера (однако иногда всё же возвращающегося на привычную позицию), вы не найдёте в топ-10 бомбардиров РПЛ. У Кругового только пять мячей в чемпионате. Это его самый результативный сезон за карьеру, но, конечно, многие атакующие игроки забили больше. Зато Данил в топе по победным голам.

Во 2-м туре Круговой оформил дубль в домашнем матче с «Ахматом», превратив 0:1 в 2:1. Забил на 45+2-й и 45+3-й минутах после ярких индивидуальных действий. В итоге так и закончили. В 5-м туре во встрече с «Рубином» (5:1) в Москве победным оказался второй гол армейцев, автором которого тоже стал новоиспечённый вингер – замкнул прострел головой. В 11-м туре в дерби ЦСКА – «Спартак» хозяева за какие-то 18 минут со старта игры сделали счёт 3:0. Последним отличился Круговой. По-хоккейному подставил ногу под удар, словно клюшку. Затем спартаковцы отыграли два мяча, а вот третий забить не сумели. В 23-м туре РПЛ Данил добыл для команды победу в Самаре, где красно-синие переиграли «Акрон» (2:1). Вытащил ЦСКА красивым обводящим ударом в дальнюю девятку в концовке – на 85-й минуте. Повторить такое с «Сочи» не получилось.

Пабло Солари, «Спартак» — четыре гола

Аргентинец в нынешнем сезоне стал талисманом «Спартака», если забыть, конечно, о матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Солари забил семь мячей – и четыре раза его точные удары оказывались победными.

В 6-м туре «Спартак» встречался с «Рубином» в Казани и выиграл со счётом 2:0. Чтобы забрать три очка, хватило бы и одного гола в исполнении аргентинца – на исходе часа игры после прохода на дриблинге. Затем Солари выдал сумасшедший перформанс в 15-м туре с «Ахматом» (2:1). Пабло оформил дубль в Грозном, а его второй мяч ударом головой на 51-й минуте стал победным. Ещё один выездной матч, где аргентинец сделал разницу – с «Сочи» (3:2) в 19-м туре. На «Фиште» фланговый полузащитник стал автором третьего гола красно-белых в контратаке на 90+2-й минуте. А в 23-м туре «Спартак» дома одержал волевую победу в дерби с «Локомотивом». Солари забил на 83-й минуте при счёте 1:1. Причём опять головой.

Центрфорварда «Зенита» в нынешнем сезоне часто критиковали. Как правило – по делу. Тем не менее весной Соболев собрался и стал стабильно забивать. Теперь у Александра уже семь голов за чемпионат. И что вдвойне ценно – четыре из них победные.

Ещё в 10-м туре решающим оказался гол Соболева в ворота «Оренбурга». «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге – 5:2, а нападающий положил третий мяч на 74-й минуте с добивания. Остальные победные голы Александра пришлись на март-апрель. В 21-м туре «Зенит» одолел «Спартак» (2:0) в дерби двух столиц. Соболев перед самым перерывом открыл счёт, реализовав пенальти за необъяснимый фол Солари на Дугласе Сантосе. В следующих двух турах команда Сергея Семака переиграла на выезде московское «Динамо» (3:1) и дожала дома «Крылья Советов» (2:1). В обоих матчах Александр был автором второго гола сине-бело-голубых. В Москве – на 43-й минуте после классной игры на опережение, во встрече с самарцами – на 55-й, продавив соперника в воздухе.

Хуан Боселли, «Пари НН»/«Краснодар» — четыре гола

Боселли уже в «Краснодаре», однако в этом рейтинге находится благодаря подвигам в Нижнем Новгороде. У «Пари НН» шесть побед за чемпионат – четыре из них принёс своими решающими голами уругваец. Всего же у Хуана семь забитых мячей за сезон РПЛ.

Команда Алексея Шпилевского прервала серию поражений со старта чемпионата в 5-м туре, обыграв дома махачкалинское «Динамо» (2:0). Первым отличился по истечении четверти часа именно Боселли – со штрафного. В 8-м туре «Пари НН» победил «Оренбург» (3:1). На 51-й минуте при счёте 1:1 ворота уральцев поразил уругваец, расправившись с соперником один в один. Ещё дважды Хуан вытащил свою команду перед зимней паузой – в 17-м и 18-м турах. Во встрече с «Акроном» (2:1) в Самаре он реализовал пенальти на 34-й минуте. Это был второй гол нижегородцев. Затем Боселли забил победный мяч в матче с «Динамо» (1:0) в Махачкале. Тоже с 11-метрового – перед перерывом.

Джон Кордоба, «Краснодар» — пять голов

Впереди другой представитель «Краснодара» – лучший бомбардир чемпионата Кордоба. У Джона 14 голов в сезоне РПЛ, из них пять – победные. Однако он не единоличный лидер – делит первое место.

В 3-м туре Кордоба забил единственный гол в домашнем матче «Краснодара» с московским «Динамо». В самой концовке – на 87-й минуте. Открылся под заброс, сместился к полукругу и вонзил мяч в сетку ударом от перекладины. В 11-м туре чемпион выиграл на своём поле у «Ахмата» (2:0). Автором первого гола на 15-й минуте стал колумбиец. Джон ловко развернул защитника, оставив его за спиной, и снова пробил под перекладину. В 14-м туре Кордоба выдал шоу перед своими болельщиками. «Краснодар» одолел «Спартак» (2:1), центрфорвард положил второй мяч хозяев на исходе часа матча. Преуспел на добивании после удара в перекладину. Весной 2026-го колумбиец добавил в свою статистику ещё два победных гола. В 22-м туре он оформил покер в домашней игре с «Пари НН» (5:0), открыв счёт ударом головой уже на шестой минуте. А в 23-м туре Джон забил единственный мяч во встрече с «Ахматом» в Грозном на 86-й минуте – ушёл от защитника и отличился ударом с рикошетом от штанги.

Брайан Хиль, «Балтика» — пять голов

Хиль – ещё один герой, забивший столько же победных мячей, сколько и Кордоба. У Брайана, ставшего открытием сезона РПЛ, уже 13 голов. В пяти случаях его точные удары приносили «Балтике» три очка.

В 6-м туре калининградцы расправились с «Сочи» (2:0) на «Фиште». Хиль открыл счёт перед завершением трети игры, реализовав пенальти. В 11-м туре ещё один 11-метровый Хиля оказался победным. Команда Андрея Талалаева выиграла дома у махачкалинского «Динамо» (2:0), а сальвадорец забил первый мяч перед перерывом. В следующем туре «Балтика» разнесла «Рубин» (3:0) в Казани. Хиль вывел калининградцев вперёд уже в начале матча – отличился в быстрой атаке. В 18-м туре «Балтика» убрала дома «Крылья Советов» (2:0). И в этой встрече Брайан открыл счёт с пенальти – на 18-й минуте. А в 21-м туре Хиль забил единственный гол в ворота ЦСКА после часа игры и добыл команде домашнюю победу. Подхватив перехваченный мяч, нападающий поразительно легко ушёл от защитника и пробил Игоря Акинфеева.

Интересно, что в ближайшем туре Кордоба и Хиль должны встретиться в матче «Краснодар» – «Балтика». Однако сальвадорец получил травму во встрече с «Пари НН». Теперь их дуэль под вопросом.