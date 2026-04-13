Названы арбитры на ответные матчи ЛЧ

Главным арбитром встречи немецкой и испанской команд назначен словенец Славко Винчич. Его ассистентами будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертым судьей – Давид Шмайц. За ВАР будут отвечать нидерландцы Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Матч английского и португальского клуба обслужит французская бригада судей во главе с Франсуа Летексье. Ему будут помогать Сириль Мунье и Мехди Рахмуни, резервным арбитром будет Стефани Фраппар. Видеоассистентом назначены немец Бастиан Данкерт, его ассистентом – бельгиец Брам ван Дриссхе.