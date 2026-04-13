Ничья вопреки. Как Мусаев чуть не отдал первое место "Зениту"

Несколько недель назад аналитический портал Opta подсчитал шансы двух главных фаворитов РПЛ, "Зенита" и "Краснодара", на чемпионство в текущем сезоне. Прогноз оказался, мягко говоря, неожиданным: вероятность золота лидирующих на тот момент "быков" оценивалась в 38%, а сине-бело-голубые имели куда более солидные 58%. Остальные 4% портал распределил между "Локомотивом", ЦСКА и "Балтикой".

Объяснялось это тем, что у "Краснодара" впереди более тяжелый календарь, а важнейшая встреча с "Зенитом" должна была состоятся в Санкт-Петербурге. Но прошло два тура, лидеры сыграли между собой, и "Краснодар" остался на первой строчке, пережив тяжелое испытание. Правда, добытая ничья оставила неприятное послевкусие. Слабая игра в атаке, большое количество ошибок в центре поля, множество фолов. Автором такой грустной картины стал главный тренер действующего чемпиона — Мурад Мусаев.

Самоубийственные решения Мусаева

"Краснодар" подходил к игре лидеров в непростой ситуации. Помимо давно травмированного Сергея Петрова, из-за повреждения пропускал матч основный фланговый полузащитник команды Виктор Са, а в центре поля пришлось обойтись без дисквалифицированного Александра Черникова. Для Мусаева, который построил чемпионскую команду во многом за счет стабильности стартового состава, потеря нескольких ключевых игроков стала тяжелым испытанием. И тренер с ним не справился.

У наставника "быков" было два варианта выйти из положения. Первый — повторить атакующие сочетания предыдущего матча чемпионата, против грозненского "Ахмата" (1:0). Тогда вместо Са на правом фланге атаки появился Джованни Гонсалес, не самый надежный крайний защитник, который при этом техничен и хорош в созидании, этакий уругвайский Дмитрий Скопинцев. Также в той игре на скамейке запасных остался Черников, его Мусаев берег для первого матча финала "пути РПЛ" Фонбет — Кубка России против московского "Динамо" (0:0), в центре поля на своей привычной позиции играл Никита Кривцов.

Второй вариант — выпустить на правом фланге Хуана Боселли, который с каждым матчем все больше вливается в игру "Краснодара", а в той же игре в Грозном прекрасно вышел на замену, отдав результативную передачу на победный гол. В таком случае можно было также увидеть Кривцова в центре поля, что казалось оптимальным вариантом: российский полузащитник отлично справляется с ролью "бокс-ту-бокса", в текущем сезоне, по данным статистического портала WhoScored, он совершает один отбор в среднем за матч, при этом умудрившись забить шесть голов (третий показатель в команде).

Но Мусаев пошел на авантюру. На проблемной позиции правого флангового полузащитника вышли не техничные и адаптированные к игре на краю Боселли и Гонсалес, а собственно упомянутый выше Кривцов. Сложно найти причины такого решения, но очевидно одно — Никита был не готов к игре на фланге. За всю свою карьеру он провел лишь один матч на позиции правого полузащитника — два года назад против "Сочи" (3:2). Тогда он забил гол, но это было следствием не его классного смещения с фланга или быстрого ускорения, а лишь расторопной игры на стандарте. Никакой связи гола с новой позицией на поле у Кривцова не было, поэтому рассчитывать на его успешную игру с "Зенитом" с краю — наивность.

Более того, переставив Кривцова на фланг, Мусаев лишил себя вариантов в центре поля, где в пару к опорнику Дугласу Аугусто пришлось выпускать находящегося не в лучшей форме Кевина Ленини. Таким образом, две рокировки Мусаева сильно ударили по атакующему потенциалу "Краснодара". Кривцов, вместо того чтобы опасно вбегать вторым темпом в штрафную и взаимодействовать с Эдуардом Сперцяном, растворился на фланге, напомнив о себе только желтой карточкой и парой неопасных ударов. Ленини один раз выстрелил в перекладину, однако в созидании совсем не преуспел.

"Краснодар" нанес всего 10 ударов по воротам соперника, а по ожидаемым голам выдал один из худших показателей за последние годы (0,58). Однако, что удивительно, оставившие более цельное впечатление хозяева выдали еще более печальные статистические показатели.

Парадокс "Зенита"

Согласно данным Opta, петербуржцы провели свой худший матч в истории на "Газпром Арене" по нанесенным ударам (5) и ожидаемым голам (0,32). При этом "Зенит" до пропущенного на 69-й минуте мяча владел преимуществом и даже в концовке, оставшись в меньшинстве, продолжал атаковать. Откуда такие плохие показатели в атаке?

Причина проста — "Зениту" часто не хватало последнего паса. Команда Семака здорово выбегала в быстрые атаки, отлично использовала высокий прессинг, но распорядиться мячом должным образом не могла. Нередки были случаи, когда Максим Глушенков и Луис Энрике передерживали мяч, хотя в голевой атаке бразилец все сделал в такт. Если бы он и его партнер чаще принимали подобные решения, то в успехе "Зенита" можно было не сомневаться.

Вообще, парадоксальность "Зенита" распространяется не только на общую статистику, но и вообще на все, что связано с игрой. Александр Соболев заработал на себе пять фолов в первые 35 минут — вроде был полезен, но моментов не имел. Нино с Игорем Дивеевым почти ничего не дали сделать форварду Джону Кордобе, но не уследили за ним в ключевом эпизоде. А оставшись в меньшинстве, "Зенит" продолжал атаковать, но самый опасный момент создал "Краснодар". Кстати, про удаление Педро стоит сказать отдельно.

Руководство РФС никто не слушает?

Бразилец продержался на поле всего 5 минут. Казалось бы, неудачная замена Сергея Семака, но вина игрока отошла на третий план из-за споров вокруг красной карточки. Момент получился максимально нетипичным: за последние годы в РПЛ вы не встретите другого подобного случая, обычно накладка подразумевает наказание в виде желтой карточки, но в нашем случае футболист "Зенита" попал в незащищенную область ноги соперника. Можно ли за такое удалять? Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым считает, что да, однако ряд моментов все равно смущает.

Во-первых, нога Педро была согнута, что является критерием в пользу желтой карточки. Во-вторых, контакт случился без продавливания, что опять же говорит не в пользу удаления. Ну и в третьих, как отмечалось выше, в основном за накладки дают "горчичники". За красную карточку в данном эпизоде играет только место попадания шипами: бесспорно, Сперцяну было очень больно.

Объявляя решение на весь стадион, Карасев упомянул этот фактор. "Открытая стопа, высокий контакт", — сказал главный судья. Но этого все равно недостачно, главе судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Милораду Мажичу вновь придется выступить с развернутым комментарием. Хотя после игры Семак рассказал об интересном взгляде Карасева на рекомендации от его начальника: "Я сегодня спросил: "Скажите, пожалуйста, где последовательность в том, как Мажич трактует моменты?" Он отвечает: "Я не слушаю, что говорит Мажич. Сужу то, что вижу". Такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру, но судейство, конечно… Очень хочется, чтобы наши футбольные руководители внесли ясность в этот вопрос".

Кажется, опытные арбитры просто не слушают советы членов Экспертно-судейской комиссии РФС. Это объясняет постоянные ошибки на ровном месте и разные трактовки. Пока руководство из РФС, в первую очередь Мажич, не установит строгий контроль над работой арбитров, бардак в нашем судействе никуда не исчезнет.

Что скажешь теперь, Opta?

Ничья "Зенита" с "Краснодаром", безусловно, играет на руку вторым. Подопечные Мусаева при игре сомнительного качества смогли сохранить лидерство в турнирной таблице, а сине-бело-голубые упустили отличную возможность перехватить инициативу в чемпионской гонке.

Наверняка, если бы портал Opta провел свой подсчет на вероятность чемпионства сейчас, то по сравнению с прошлыми данными мы бы увидели, что шансы "Краснодара" заметно подросли. Календарь у лидеров теперь сопоставимый, а до конца чемпионата остается все меньше туров.

Однако не стоит думать, что перед "Краснодаром" расстелена красная ковровая дорожка на пути к золоту. По последним матчам складывается ощущение, что "быки" начали выдыхаться: тяжелейшая победа на выезде с "Ахматом", очень слабая игра в кубковом матче с "Динамо" и вот вчерашняя ничья с "Зенитом" при почти полном отсутствии моментов. На это наложилась плохая форма Сперцяна, лидер команды пока не может прийти в себя после травмы, полученной в сборной Армении. Мусаеву необходимо за предстоящую неделю перезагрузить команду, дав ей отдохнуть. Только тогда можно будет говорить о защите чемпионского титула.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru