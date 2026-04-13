Пруцев высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Игрок "Спартака" Данил Пруцев, выступающий за "Локомотив" на правах аренды, высказался о возможном возвращении в красно-белый клуб. Футболист ответил, что не спрашивал у игроков "Спартака" об атмосфере в команде при Хуане Карлосе Карседо.

"После ухода Станковича стало больше шансов заиграть в "Спартаке"? Я не знаю, какая сейчас атмосфера в команде. Честно, даже не спрашивал у бывших партнеров по "Спартаку" о Карседо. Все мои мысли сейчас о "Локомотиве". Сейчас меня все устраивает", - сказал Пруцев Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что красно-зеленые выкупят футболиста в случае продажи Алексея Батракова.

Данил Пруцев выступает в составе "Локомотива" на правах аренды из "Спартака" с конца августа 2025 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" полузащитник провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Соглашение футболиста с красно-зелеными рассчитано до конца июня 2026 года.