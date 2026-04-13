Ловчев разгромил тренера ЦСКА

Главного тренера ЦСКА Фабио Челестини переоценили из‑за успешных результатов в начале сезона, однако выводы о его работе надо делать на более длинной дистанции, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.

В воскресенье «Сочи» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Ранее сочинцы не выигрывали в 10 матчах подряд во всех турнирах. ЦСКА после зимней паузы потерпел четыре поражения в шести матчах.

— В ЦСКА что‑то происходит внутри. Неслучайно же сначала все было спокойно, и человек, которого они отстраняли (Мойзес) у них был лидером сначала. Вся эта нервозность говорит сама за себя. Мы видели подобные вещи и в «Спартаке». Здесь то же самое. То грузят пять мячей и играют красиво, а тут с «Сочи» ничего не смогли сделать. Причем им забили в самом начале игры. Мы переоцениваем тренера ЦСКА Челестини. Мы видели подобное и со Станковичем, когда он выиграл несколько матчей подряд — ну все, «Спартак» чемпион. А нужно ведь полгода и больше, чтобы увидеть, что за команда будет. И когда мы видим такие перепады и армейцы не могут забить команде, которая находится на последнем месте и почти вылетела… И это играя на своем поле! Может, вот здесь истина и находится! А не когда у нас говорили, что приехал новый тренер и у него поперло. Проходит месяц — его называют лучшим тренером. Проходит другой — рассуждаем, что так не годится. Но так тоже нельзя относиться к пониманию построения футбольной команды, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками и в следующем туре 18 апреля сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

