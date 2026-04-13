Скандал с Евсеевым опять дошел до КДК РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Специалист использовал семь нецензурных во время послематчевого интервью. Поведение Евсеева будет рассмотрен на следующем заседании КДК, которое запланировано на 17 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение после игры с «Локомотивом».