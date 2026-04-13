Зидана позвали в сборную Таджикистана

Зидану предлагали возглавить сборную Таджикистана
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог возглавить сборную Таджикистана.
Французскому специалисту предлагали стать новым главным тренером сборной Таджикистана, но Зидан отказался, так как он уже договорился о работе в национальной команде Франции.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Зидан и сборная Франции достигли соглашения еще зимой, но в качестве дани уважения об этом объявят только после ухода действующего тренера Дидье Дешама.
В тренерской биографии Зидана в качестве тренера мадридского «Реала» значатся несколько титулов: два чемпионства Испании, два выигрыша Суперкубка страны и три победы в Лиге чемпионов.
Франция занимает первое место в рейтинге ФИФА. Национальная команда является действующим серебряным призером чемпионата мира.
Таджикистан находится на 103 строчке рейтинга ФИФА.