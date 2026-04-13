Зидана позвали в сборную Таджикистана

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог возглавить сборную Таджикистана.

Французскому специалисту предлагали стать новым главным тренером сборной Таджикистана, но Зидан отказался, так как он уже договорился о работе в национальной команде Франции.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Зидан и сборная Франции достигли соглашения еще зимой, но в качестве дани уважения об этом объявят только после ухода действующего тренера Дидье Дешама.

В тренерской биографии Зидана в качестве тренера мадридского «Реала» значатся несколько титулов: два чемпионства Испании, два выигрыша Суперкубка страны и три победы в Лиге чемпионов.

Франция занимает первое место в рейтинге ФИФА. Национальная команда является действующим серебряным призером чемпионата мира.

Таджикистан находится на 103 строчке рейтинга ФИФА.