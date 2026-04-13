Эмери вспомнил «Спартак» и сделал признание

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».

– Кто из российских футболистов за годы вашей карьеры впечатлил вас больше всего, и кого бы вы могли позвать в «Астон Виллу»?

– Дзюба был фантастическим игроком, и я многому научился в «Спартаке», – сказал Эмери.

Испанский специалист возглавлял московскую команду с июня по ноябрь 2012 года.