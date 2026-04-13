Футболист «Краснодара» приглашен на заседание КДК

Футболист «Краснодара» Александр Черников приглашен на заседание КДК после удаления в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо», сообщает пресс‑служба РФС.

Первая встреча 8 апреля в Москве завершилась со счетом 0:0. Черников был удален с поля на 90‑й минуте после видеопросмотра. Полузащитник получил прямую красную карточку с формулировкой «Агрессивное поведение».

Заседание КДК пройдет в пятницу, 17 апреля.

Ответная кубковая игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 7 мая и пройдет в Краснодаре.

