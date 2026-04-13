Министр спорта прокомментировал новый лимит в РПЛ

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что все клубы РПЛ имели возможность подготовиться к ужесточению лимита на легионеров, с новой формулой появился исторический шанс восстановить и усилить российскую школу футбола за счет перераспределения средств в детско‑юношеский спорт и академии.

В понедельник был опубликован проект Минспорта РФ об изменении лимита на легионеров в РПЛ на сезон‑2026/27. Согласно документу, клубы могут вносить не более 12 легионеров в заявку и выпускать не более семи иностранцев одновременно на поле. На данный момент в РПЛ действует схема «13+8».