Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ продолжит ужесточаться

Лимит на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) будет ужесточаться и после сезона-2026/27. Об этом "Вестям" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее ТАСС сообщал, что на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов опубликован проект приказа Минспорта о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

"Еще через один сезон - еще минус один. На поле не больше 6 легионеров и в заявке - не более 11. И так до целевых показателей, которые я еще год назад всем объявил, и мы были в стадии обсуждения. Есть разные мнения, но главное из них - дать шанс российским игрокам вырасти. Иностранцы - пожалуйста, пусть играют в российском чемпионате, но их качество должно вырасти", - сказал Дегтярев.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Минспорт предлагал ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".