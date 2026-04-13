Португалия не сыграет с Россией в 2026 году: «Наш график заполнен. В июне запланировано два товарищеских матча, осенью стартует отбор к Евро»
Руководитель отдела коммуникаций и советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в 2026 году.
– Возможен ли товарищеский матч сборных Португалии и России в этом году?
– В июне у нас уже запланировано два товарищеских матча, места для еще одной игры нет. Что касается осени, то матч с Россией невозможен – у сборной Португалии стартует отбор к Евро. Наш график матчей на этот год заполнен, – сказал Куарежма.
