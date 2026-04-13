Тренер "Зенита" прокомментировал потерю очков

Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям Оливейра высказался о матче против "Краснодара". Вильям Оливейра заявил, что команда качественно настраивалась на матч против "Краснодара".

"Мы настраивались на игру с "Краснодаром" качественно, понимали, что даже в случае победы нам не будет гарантировано чемпионство. Да, теперь мы должны ожидать потери очков от "Краснодара", но вы сами видите, что сейчас их теряет каждый. Главное, чтобы мы свои очки брали", - сказал Оливейра "Матч ТВ".

Вчера, 12 апреля, состоялся матч между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Голом за сине-бело-голубых отличился полузащитник Вендел. В составе "быков" мяч забил левый защитник Лукас Оласа.