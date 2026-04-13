Мостовой в ужасе от поражения ЦСКА

Мостовой о поражении ЦСКА от «Сочи»: «Ужас. Что происходит? Футбол – не наука, здесь нет формул. У армейцев какая-то турбулентность происходит»
– ЦСКА вчера проиграл «Сочи». Во второй половине сезона не все у них получается. Понимаете ли, что происходит с армейцами?
– Я бы, может, дал более развернутый ответ, если бы находился в этом клубе: на поле, в раздевалке, в тренировочном процессе. А так, со стороны…
Ясно, что происходит какая‑то турбулентность. Ушли на зимнюю паузу одной из лучших команд, все это признавали. А весенний отрезок – просто ужас. Я имею в виду ужас, исходя из того, что «Сочи» еще умудрились проиграть. Что происходит? Конечно, у меня ответа нет на этот вопрос.
Ответ один здесь – это футбол, ребята. Футбол – не наука. Здесь такие вещи очень часто происходят. Причем не только у нас, и в других странах такое бывает, и очень часто. Футбол – не наука, здесь нет формул.
– Как думаете, можно ли уже говорить о том, что нужен новый тренер? Или пока не стоит торопиться?
– Мой ответ был немножко раньше. Если бы я находился в клубе, мог бы что‑то сказать. А так, мы не можем это обсуждать, – сказал Мостовой.
