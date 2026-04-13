Игрок "Спартака" бесплатно покинет клуб летом

Футболист "Спартака" уйдет из клуба бесплатно этим летом. По информации источника, игрок красно-белых Тео Бонгонда покинет клуб после завершения текущего сезона. "Севилья", "Вулверхэмптон" и "Трабзонспор" заинтересованы в нападающем.

Бонгонда выступает в составе московского "Спартака" с июля 2023 года. В текущем сезоне за команду правый вингер провел 6 матчей, результативными действиями не отметился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.