«Локомотив» и Бакаев близки к продлению контракта

«Локомотив» продлит контракт с Бакаевым до 2029 года.

Полузащитник Зелимхан Бакаев близок к продлению контракта с «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», стороны обсуждают последние детали нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2029 года. Нынешний контракт игрока действует до 2027-го.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бакаев провел 20 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.