Трое футболистов пропускают матч с «Акроном»

Бителло, Лунев и Касерес пропускают матч с «Акроном» из‑за повреждений, заявил тренер «Динамо» Гусев
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев в эфире «Матч ТВ» сказал, что вратарь Андрей Лунев, защитник Хуан Касерес и полузащитник Бителло пропускают матч с «Акроном» из‑за повреждений.
Встреча 24‑го тура МИР РПЛ «Акрон» — «Динамо» пройдет в Самаре и начнется в 17:15 (мск). Лунев, Касерес и Бителло не включены в заявку.
— В этой встрече играет Лещук, Лунева даже нет в заявке. Почему?
— В матче с «Краснодаром» Лунев усугубил травму, которая у него была. Сейчас он будет восстанавливаться и долечиваться. Совместно с тренером вратарей было принято решение, что играет Лещук.
Бителло и Касерес? У них тоже повреждения. Нецелесообразно было их использовать. Есть небольшой перегруз в мышцах. Было принято решение не рисковать, им нужно больше времени для восстановления, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».
Бителло, Лунев и Касерес пропускают матч с «Акроном» из‑за повреждений, заявил тренер «Динамо» Гусев
Бителло, Лунев и Касерес пропускают матч с «Акроном» из‑за повреждений, заявил тренер «Динамо» Гусев
