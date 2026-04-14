Вратарь "Ростова" отреагировал на слухи о проблемах клуба с лицензированием

Вратарь "Ростова" Рустам Ятимов ответил на слухи, что клуб может не пройти лицензирование на новый сезон.

"Я думаю, что 100 процентов это не так. Понятное дело, что я, может, всего не знаю, но то, что вижу в клубе, говорит об обратном. Не знаю, откуда вообще придумываются подобные слухи", - цитирует Ятимова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что футбольный клуб "Ростов" может не получить лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Кроме того, сообщалось о финансовых трудностях, с которыми столкнулся клуб.

По итогам 24 туров ростовчане набрали 26 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей команду отделяет 4 балла.