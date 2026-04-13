Умяров объяснил ничью "Спартака" с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился мнением о ничьей команды в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом". В воскресенье, 12 апреля, команды сыграли в Ростове вничью 1:1. По мнению Умярова, в этой встрече были моменты с потерей спартаковцами концентрации.

"Все понимали до игры, что будет много борьбы, длинных мячей, подборов и единоборств. Мы во многом справлялись с тем, что делал "Ростов", но были мелкие моменты, в которых чуть теряли концентрацию. Тот же пенальти — момент в концовке. Не хватило тех же эмоций, сил, концентрации, поэтому увозим одно очко", — отметил Умяров в беседе с "Чемпионатом".

После 24 туров "Спартак" с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" с 26 баллами располагается на 10-й позиции. В 25 туре ростовчане дома померяются силами с "Сочи", красно-белые также на своём поле сыграют с "Ахматом".