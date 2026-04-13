«Динамо» вырвало победу у «Акрона»

Завершился заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 3:2 одержали бело-голубые.

На 21-й минуте нападающий «Динамо» Муми Нгамалё реализовал пенальти. На 33-й минуте бразилец Артур Гомес с паса Нгамалё удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар после скидки форварда Артёма Дзюбы отыграл один мяч. На 88-й минуте вышедший на замену Беншимол сравнял счёт ударом с пенальти, который сам и заработал. На 90+5-й минуте нападающий Константин Тюкавин принёс «Динамо» победу.

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками.