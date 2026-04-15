ЦСКА обратится в ЭСК РФС по судейству матча против "Сочи"

По данным Bobsoccer, клуб готовит запрос в ЭСК РФС. Полностью поддерживаю это решение, поскольку арбитр Цыганок отработал откровенно слабо. Второй раз в сезоне он судил матч с участием ЦСКА, и в первом случае назначил в ворота армейцев два пенальти в кубковом поединке с "Акроном". Тогда клуб также отправил запрос в ЭСК на один из этих 11-метровых – комиссия признала решение Цыганка ошибочным.

Вчерашний пенальти в ворота ЦСКА за так называемый наступ, мягко говоря, удивительный. Судейские эксперты, в частности, Сергей Лапочкин, не увидели оснований для его назначения. Как и авторитетный судейский канал Але, Реф.

От себя добавлю: если подобные пенальти легитимны, можно не играть в футбол, а изображать борьбу в чужой штрафной и искать возможность подставиться под такой наступ. Но в данном случае речь и о последовательности: раз ты дал такой пенальти в ворота ЦСКА, почему не назначил в противоположные на 49-й минуте за наступ на ногу Лусиано Гонду? Стоит разобрать и эпизод с фолом вратаря "Сочи" за пределами штрафной – с трибуны показалось, что у Цыганка были основания показать красную карточку.