Дзюба рассказал о проблемах в «Акроне»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что клуб имеет большие проблемы с местом для тренировок.

По его словам, команда из-за неготовности натурального поля тренируется на искусственном.

«Мы с 23 февраля тренируется на искусственном поле, на бетоне, почти два месяца уже. Просто не можем вернуться, потому что поле неготовое. Это не отмазки, не отговорки. Это просто на самом деле нереально тяжело. Столько народу повылетало. Но мы сражаемся», — заявил Дзюба.

Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Артур, Николя Муми Нгамале и Константин Тюкавин. У проигравшей команды отличились Беншимол и Стефан Лончар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры динамовский клуб набрал 34 очка и закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинский коллектив с активом в 22 балла сохранил за собой 12-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее Артем Дзюба заявил, что его команда проклята.