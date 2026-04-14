«Барса» и «Реал» совершат чудо, а Сафонов снова зажжёт в Англии? Интриги в Лиге чемпионов

«Арсенал» может лишиться шансов уже на третий трофей, а «Атлетико» Диего Симеоне — впервые проиграть дома в плей-офф.

В Лиге чемпионов в ближайшие два дня определятся пары 1/2 финала. Думаете, интриг после первых четвертьфиналов не осталось? Ошибаетесь! Крутых сюжетов много — рассказываем о них.

«ПСЖ» за последние два сезона стал кошмаром для «Ливерпуля». В трёх встречах парижане уничтожают соперника: не всегда по результату, но практически всегда — по игре. В марте 2025 года в первом матче 1/8 финала «Ливерпуль» чудом отскочил во Франции (1:0), забив на 87-й минуте. Единственным ударом в створ. «ПСЖ» весь матч создавал моменты, однако пробить Алисона так и не вышло.

На «Энфилде» такого подавляющего преимущества у французов уже не было. Но на этот раз именно Париж забил единственный мяч (отличился Усман Дембеле). Рубка дошла до серии пенальти, где футболисты хозяев «поплыли», а «ПСЖ» реализовал свои четыре попытки.

В первом четвертьфинале нынешнего розыгрыша команда Луиса Энрике снова затоптала «Ливерпуль». Англичане выглядели как клуб из лиги уровнем ниже в сравнении с «ПСЖ». 0:2 — это ещё неплохой итог первой встречи для мерсисайдцев.

Даже трудно представить, что же «Ливерпулю» делать с «ПСЖ». Конечно, на родном «Энфилде» часто происходили чудеса. Но всё же это всегда подкреплялось хорошим футболом. А с этим у мерсисайдцев сейчас проблемы. Уверенная победа во встрече с «Фулхэмом» в АПЛ (2:0) — совсем не индикатор. Действующий (пока ещё) чемпион Англии «болеет», и волшебное лекарство Слот пока так и не подобрал.

«Ливерпулю» поможет только внутренняя мотивация. Матч с «ПСЖ» — последняя надежда на спасение сезона. Других шансов на трофеи уже нет. И чтобы разобрать крутых парижан дома, от каждого футболиста хозяев потребуется провести лучшую игру в году. Хотя даже этого может не хватить.

Любопытно, кого же Слот отправит совершать камбэк. Мохамед Салах остался в запасе в первом матче с «ПСЖ», но провёл неплохую игру с «Фулхэмом», забив один из мячей. Также во встрече АПЛ здорово проявил себя юный Рио Нгумоа. Может, стоит дать шанс 17-летнему вингеру? А ещё жизненно необходима вдохновенная игра от Георгия Мамардашвили, который подменяет травмированного Алисона. Грузинский вратарь тащил в первом матче с «ПСЖ». Нет сомнений, что и в ответной встрече от него потребуется несколько подвигов.

Российских болельщиков также интересует выступление Матвея Сафонова. Вратарь «ПСЖ» может выдать третий «сухой» матч в Лиге чемпионов подряд. В марте Матвей уже выдал мегаперформанс в Англии: тогда он совершил девять сейвов в игре с «Челси». Да, лондонцы сейчас ещё хуже «Ливерпуля». Однако цифры всё равно впечатляющие. В прошлой, победной ЛЧ Сафонов был запасным вратарём. Теперь же есть мотивация дотащить «ПСЖ» до трофея уже в статусе №1.

«Барселона» не играла в финале Лиги чемпионов с 2015 года. Могли бы вы себе такое представить в эпоху Лео Месси? Сумасшествие. Велика вероятность, что придётся отложить перспективу забрать трофей Лиги чемпионов ещё на сезон. «Барса» была фаворитом в домашнем четвертьфинале с «Атлетико», но неожиданно уступила со счётом 0:2.

Впереди — шестой матч команд в нынешнем сезоне. В трёх из пяти победила «Барса» (дважды в чемпионате плюс в ответном полуфинале Кубка). Только вот в Кубке Испании «Атлетико» прошёл дальше, а теперь близок и к полуфиналу Лиги чемпионов. Удивительный факт: мадридцы под руководством Диего Симеоне никогда (!) не проигрывали дома в плей-офф ЛЧ. «Атлетико» уступил «Челси» в 1/8 финала в 2021 году, но та «домашняя» встреча прошла в Румынии. Так что де-факто у Симеоне — 0 поражений на своём поле.

Добьём перспективы «Барселоны» ещё парочкой неприятных моментов. Предстоящий матч с «Атлетико» пропустит Пау Кубарси (удалён в первой встрече) и Рафинья (травмирован). Без важнейшего защитника и лидера команды шансы на камбэк вряд ли становятся выше. Ещё и за две предыдущие попытки «Барса» не проходила «Атлетико» в плей-офф ЛЧ (в 2014 и 2016 годах).

Впрочем, есть у фанатов каталонцев и повод для оптимизма. В последние годы «Барселона» очень часто не просто побеждает «Атлетико» в гостях, а делает это с разгромным счётом. Смотрим историю матчей в Мадриде с января 2023 года. За этот период проведено шесть встреч, в пяти из них выиграла «Барселона» – 1:0, 3:0, 4:2, 1:0 и 2:1. Да, статистика лишь отражает тенденции, однако эта информация даёт каталонцам дополнительный позитив.

В соцсетях болельщики шутят, что Диего Симеоне с первых минут «припаркует автобус» в штрафной «Атлетико». Что ж, вполне резонный юмор. Мадридцам не нужны голы, им важно просто сохранить преимущество. И постараться поймать ультравысокую линию обороны «Барсы» на ошибках. Наверняка Симеоне предпочтёт в атаке быстрых Лукмана, Альвареса и, возможно, Николаса Гонсалеса. Антуан Гризманн и Александр Сёрлот тогда начнут встречу в запасе. План «Атлетико» читается.

Впрочем, как и план «Барселоны». Флик не любитель отходить от своих идей. Так что каталонцы продолжат прессинговать, атаковать, атаковать и ещё раз атаковать. Ключевую роль должны сыграть двое — Педри и Ламин Ямаль. Первый умеет одной передачей вскрыть оборону любой надёжности, второй — мастер дриблинга и нестандартных решений. А против мадридского «автобуса» это очень сильно поможет. И если кому и суждено вытащить «Барсу» в полуфинал, то именно двум молодым испанцам.

Наверное, самая интригующая пара. Хотя бы из-за минимальной разницы в счёте. Да, «Бавария» увезла из Мадрида победу, но почему бы «Реалу» не отзеркалить этот трюк в Германии? Тем более испанцы не уступали в Мюнхене аж с 2012 года. Тогда «Бавария» обыграла «Реал» в первом полуфинале (2:1). После этого — четыре матча без побед для хозяев.

Только вот всё это звучит красиво, а на практике — беда. Мюнхенцы уничтожают всех в Бундеслиге, забив рекордные 105 мячей в 29 турах. Перед ответным матчем с «Реалом» Венсан Компани дал отдохнуть нескольким лидерам во встрече с «Санкт-Паули». Гарри Кейн, Александар Павлович и Деотшанкюль Юпамекано так и остались в запасе, а Луис Диас и Жонатан Та вышли во втором тайме. Но и без важных футболистов «Бавария» разнесла соперника — 5:0.

«Реал» же мучится на поле. Команда самоустранилась из борьбы за золото Примеры: сначала уступила «Мальорке» (1:2), после чего сыграла вничью с «Жироной» (1:1). Отставание от «Барселоны» составляет уже девять очков. Ещё и «Баварии» мадридцы сгорели дома. Беда! И ладно бы всё это случилось из-за стечения обстоятельств. Нет, «Реал» показывает слабый футбол. Атака и полузащита будто потеряли связь между собой, действуют разрозненно. На ключевом этапе сезона оказалось, что в Мадриде так и нет достойных наследников Тони Крооса и Луки Модрича.

Ещё и Джуд Беллингем находится не в оптимальной форме после травмы. Первый матч с «Баварией» он начал на скамейке запасных, а в последних встречах чемпионата дважды вышел на замену (с «Атлетико» и «Мальоркой») и провёл 63 минуты с «Жироной». Англичанин не отмечается результативными действиями с 20 января, когда забил на общем этапе ЛЧ «Монако». Сыграет ли он с «Баварией» в старте? Вопрос.

Это же касается и друга Джуда — Трента Александер-Арнольда. Англичанин в первом матче с «Баварией» оформил ассист на Килиана Мбаппе, но крайне пассивно возвращался в оборону после потерь. Встречу с «Жироной» Трент пропустил — Альваро Арбелоа предоставил ему отдых. Справа в обороне вышел Дани Карвахаль — и, мягко говоря, выдал не лучший перформанс в карьере. Поэтому тренеру «Реала» ещё придётся подумать, на кого же сделать ставку.

И да, в ключевых матчах Лиги чемпионов мадридцев постоянно тащит Тибо Куртуа. Однако сейчас двухметровый бельгиец травмирован: он пропустил первую игру с «Баварией», не выйдет на поле и во второй. Хотя Тибо очень сильно бы пригодился.

Любопытно, побежит ли команда Компани с первых минут в атаку или будет охранять счёт? Как мы знаем по сезону, «Бавария» монструозна в доминировании, а вот игра вторым номером не совсем её фишка. Но как же манит перспектива поймать «Реал» на контратаке! Перед тренером мюнхенцев стоит непростая задача: раскрыться, забить и откатиться — либо действовать прагматично.

В первом случае есть риск напороться на ответный выпад Мбаппе и Винисиуса, во втором — получить не самый комфортный для команды сценарий. С «Реалом» же сомнений нет: команда 100% постарается перехватить инициативу. Поражение в ответном четвертьфинале закончит сезон для мадридцев. Из Кубка Испании команда уже вылетела, в Примере шансы только математические. Лига чемпионов — последний шанс порадовать болельщиков.

Что происходит с командой Микеля Артеты? «Арсенал» ещё месяц назад претендовал на победу в четырёх турнирах. Однако за этот период команда уступила в финале Кубка лиги, вылетела из Кубка Англии и вернула интригу в АПЛ. «Арсенал» в последних встречах проиграл «Манчестер Сити» (0:2, Кубок лиги), «Саутгемптону» (1:2, Кубок Англии) и «Борнмуту» (1:2, АПЛ). Единственная победа — в первом четвертьфинале ЛЧ со «Спортингом» (1:0) с голом на 90+1-й минуте.

Даже по результатам очевидно, что лондонцы угодили в кризис. Из команды будто бы выжали все соки: смотреть матчи «Арсенала» физически трудно, а игроки после каждой неудачи нервничают всё сильнее. Что может немного успокоить команду Артеты? Статистика в Лиге чемпионов: на общем этапе лондонцы одержали восемь побед, а в плей-офф выиграли дважды и всего раз скатали ничью (в гостях с «Байером»). Даже в не лучший день «Арсенал» добивается результата в еврокубке.

Ещё и для соперника есть неутешительные данные. «Спортинг» ни разу в своей истории не обыгрывал «Арсенал» в основное время. Единственная победа — в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023 (1:1, 5:3 пен.) на «Эмирейтс». Да и в нынешней ЛЧ «Спортинг» всего один раз победил в гостях – «Атлетик» из Бильбао (3:2). В других четырёх выездных матчах — три поражения и ничья. Грустненько. В чемпионате Португалии у лиссабонцев всё неплохо: второе место и всего два очка отставания (по потерянным) от «Порту». Однако доминирования уровня прошлого и позапрошлого сезонов нет.

И всё же — это лучший момент для сенсации. «Арсенал» находится в психологическом и игровом кризисе. Даже на «Эмирейтс» португальцы способны обыграть команду Артеты. Чем они хуже «Борнмута»? Тем более «Арсеналу» не помогут несколько важных футболистов: Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор, Букайо Сака и Юрриен Тимбер. Если и ломать безвыигрышную серию и впервые в истории выходить в полуфинал Лиги чемпионов, то именно сейчас.

Для Микеля Артеты же предстоящий матч не менее важен. Если «Арсенал» каким-то образом упустит ещё и Лигу чемпионов, то встанет вопрос о будущем испанца на «Эмирейтс». Многие болельщики уже выражают недовольство стилем игры команды. Если же он ещё и не принесёт результата, то какой в нём смысл? Артете важно показать, что он способен успокоить шторм, а ситуация находится под контролем.