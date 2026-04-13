Флик пожаловался делегатам УЕФА на качество газона перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ — MD

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пожаловался на состояние поля на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» перед ответным матчем каталонского клуба с мадридским «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер «Барселоны» выразил обеспокоенность высотой травы на домашнем стадионе «Атлетико». Специалист высказал своё недовольство делегатам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), присутствовавшим на тренировке сине-гранатовых перед встречей.

В первой игре между командами «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижский клуб разгромил миланский «Интер» (5:0).

