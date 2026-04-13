Дзюба ответил на ироничный пост Акинфеева в свой адрес после матча «Акрон» — ЦСКА

Форвард «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на слова капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в свой адрес после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу (2:1), а гол Дзюбы на 90+3-й минуте был отменён из-за фола на вратаре.

После игры Дзюба заявил, что гол был отменён неверно, и предположил, что в российском футболе есть правило — не трогать Акинфеева. Спустя время вратарь ЦСКА опубликовал ироничный пост, в котором высмеивались скандалы с участием форварда и слитые видео.

— Артём, видел ответку Акинфеева на твои слова?

— Мне кажется, это не его ответочка.

— Брейдо (директор по коммуникациям ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»)?

— А кого ещё?

— Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.

— Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

— Не низко с их стороны?

— Для меня это смешно, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».