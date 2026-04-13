Карлуш Кейруш стал главным тренером сборной Ганы
Бывший тренер сборной Омана Карлуш Кейруш возглавил национальную команду Ганы. Об этом сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации этой страны.
Ранее специалист возглавлял сборные Катара, Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР и ОАЭ. На клубном уровне тренер работал в мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» (в роли ассистента), лиссабонском «Спортинге» и ряде других команд.
Сборная Ганы на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет с национальными командами Англии, Хорватии и Панамы. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.