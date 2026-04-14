В европейском клубе заявили, что тренер ЦСКА не справляется со своими обязанностями

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что тренер московского ЦСКА Фабио Челестини не справляется со своей работой, передает Sport24.

«В «Сьоне» отдельной проблемой был Балотелли — им было непросто управлять. С этим Фабио не справился и тоже ушел. Не знаю всей ситуации в ЦСКА, и не мне судить, уходить Челестини или нет, но видно, что он не справляется», — сказал Константин.

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Сочи». Игра прошла 12 апреля в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.

Ранее стали известны кандидаты на пост нового тренера ЦСКА.