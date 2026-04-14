Абаскаль назвал причины ухода из московского "Спартака"

Гильермо Абаскаль рассказал, почему покинул пост главного тренера московского "Спартака".

По словам Абаскаля, на его уход повлияли изменения в команде и нефутбольные причины.

- Нет одной причины — была серия определенных вещей. Помните теракт в "Крокусе"? В тот момент мы находились в Баку, где должны были играть с "Нефтчи", но матч отменили. Плюс у меня только-только родился сын. В команде произошли изменения — например, Квинси Промеса арестовали в Дубае, - цитирует Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года, под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России. После этого испанский специалист занимал аналогичный пост в испанской "Гранаде" и мексиканском "Атлетико Сан-Луисе". Из мексиканского клуба Абаскаль ушел в марте текущего года, проработав в клубе меньше года.

На данный момент главным тренером красно-белых является испанец Хуан Карседо - он работает в клубе с января текущего года. По итогам 24 сыгранных туров команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками.