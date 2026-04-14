Гендиректор «Акрона» прокомментировал будущее Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «Матч ТВ», что после завершения игровой карьеры нападающего Артема Дзюбу можно представить в любой роли.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его контракт заканчивается после сезона‑2025/26. Ранее Клюшев заявил «Матч ТВ», что клуб обсудит будущее 37‑летнего нападающего в конце сезона.

— Дзюба помогает тренерскому штабу, ведет молодых футболистов за собой, так как он обладает необходимым футбольным авторитетом. Артем голоден до побед, и у него абсолютно спортивный характер, который он передает молодым пацанам, чтобы они его впитывали как губка.

— Видите его тренером после завершения карьеры?

— После завершения карьеры его можно представить в любой роли. То, что он большой человек, — это 100 процентов, — сказал Клюшев «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба провел 22 матча, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

«Акрон» с 22 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Заура Тедеева сыграет 18 апреля на выезде с «Рубином».

