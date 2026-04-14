Губерниев — об игроке "Зенита": «Его выходки выглядят глупо»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что нападающий «Зенита» Александр Соболев приносит много пользы команде, но иногда его поведение вызывает много вопросов.

В воскресенье «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 24‑м туре МИР РПЛ. Соболев провел на поле весь матч, в конце игры нападающий получил желтую карточку за наступ на ногу футболиста «быков» Дугласа Аугусто, после чего начал его передразнивать, намекая на симуляцию.

— Соболев становится системообразующим игроком очень большой команды, борющейся за чемпионство, на него делают ставку. Александр очень сильно помогает «Зениту» в борьбе за первое место, но он должен понимать, что его выходки выглядят глупо. Если Соболев хочет стать по‑настоящему большим футболистом, с этим, как говорил Олег Николаевич Ефремов, надо кончать, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде 19 апреля.

