Губерниев — об игроке "Зенита": «Его выходки выглядят глупо»

Губерниев: «Соболев становится системообразующим игроком «Зенита», но его выходки выглядят глупо»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что нападающий «Зенита» Александр Соболев приносит много пользы команде, но иногда его поведение вызывает много вопросов.
В воскресенье «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 24‑м туре МИР РПЛ. Соболев провел на поле весь матч, в конце игры нападающий получил желтую карточку за наступ на ногу футболиста «быков» Дугласа Аугусто, после чего начал его передразнивать, намекая на симуляцию.
— Соболев становится системообразующим игроком очень большой команды, борющейся за чемпионство, на него делают ставку. Александр очень сильно помогает «Зениту» в борьбе за первое место, но он должен понимать, что его выходки выглядят глупо. Если Соболев хочет стать по‑настоящему большим футболистом, с этим, как говорил Олег Николаевич Ефремов, надо кончать, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде 19 апреля.
Прямую трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (14:15 мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (14:25 мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Клубы КХЛ не выразили заинтересованности в Бурдасове и Шумакове, хоккеисты еще не приняли решения о завершении карьеры — Бабаев
«Взяли больше медалей, чем рассчитывали». Глава федерации самбо оценил выступление сборной России на Кубке мира
Роман Зобнин рассказал, какой результат будет неплохим для «Спартака» по итогам текущего сезона