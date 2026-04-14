Экс-футболист ЦСКА раскритиковал решения Челестини

Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации вокруг Мойзеса в ЦСКА. Бывший игрок армейцев предположил, что конфликт между защитником и главным тренером Фабио Челестини может оставаться нерешённым и влияет на кадровые решения команды. По его мнению, это отражается на выборе состава.

- Челестини с составом не угадал немножко. Почему он не хочет Мойзеса ставить, я не понимаю. До сих пор обижен? Видно по поступкам. Хочешь побеждать – забудь об обидах, ставь сильнейших, - цитирует Кузнецова "РБ Спорт".

В последнем туре ЦСКА неожиданно уступил "Сочи" (0:1) на своём поле. Сочинцы остаются на последней позиции и отстают от зоны стыковых матчей на девять очков.

В следующем туре армейцы сыграют против "Крыльев Советов".