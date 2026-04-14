Абаскаль готов возглавить российский клуб

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил о готовности вернуться в Россию. По словам Абаскаля, он знает уровень РПЛ и следит за чемпионатом, поэтому готов вернуться к работе в России.

- Понимаю, что "Спартак" — это семья. Меня никогда в жизни так здорово не принимали, как там. Но я также открыт для других команд, потому что знаю лигу и понимаю свои силы. Постоянно слежу за РПЛ. Главное, чтобы тренеру дали поработать. Я знаю уровень лиги, знаю тактику других тренеров. Так что потенциально "Динамо" и ЦСКА — хорошие варианты, - приводит слова Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года, под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России. После этого испанский специалист занимал аналогичный пост в испанской "Гранаде" и мексиканском "Атлетико Сан-Луисе". Из мексиканского клуба Абаскаль ушел в марте текущего года, проработав в клубе меньше года.