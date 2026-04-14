Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн повторил рекорд топ-5 лиг по забитым голам с пенальти в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Score 90 в социальной сети Х.

По информации источника, рекордсменом по забитым пенальти в рамках одной кампании ранее являлся итальянский нападающий «Болоньи» Чиро Иммобиле, который в сезоне-2019/2020 смог реализовать 15 попыток с 11-метровой отметки. Таким образом, чтобы стать единолично лучшим по данному показателю за последние 26 лет англичанину достаточно реализовать лишь один удар с «точки».

По 14 забитых пенальти в рамках одного сезона имеют звёздные форварды Криштиану Роналду (2012/2013 и 2019/2020) и Лионель Месси (2011/2012).