«ПСЖ» не видит Сафонова основным вратарём и интересуется голкипером «Брайтона»

«ПСЖ» намерен усилить вратарскую позицию в ближайшее трансферное окно и проявляет серьёзный интерес к вратарю «Брайтона» Барту Вербрюггену, сообщает Yahoo Canada Sports.

По данным источника, трансфер Люка Шевалье в «ПСЖ» на данный момент считается неудачным, и клубу из столицы Франции необходимо срочно исправить ситуацию в следующем трансферном окне.

Уход французского голкипера уже обсуждается, однако это не сыграет на руку Матвею Сафонову. Россиянин проводит хороший сезон, но в «ПСЖ» не рассматривают его как долгосрочного основного вратаря. Поэтому спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш ищет нового голкипера.

Контракт Вербрюггена с «Брайтоном» рассчитан до 2028 года.