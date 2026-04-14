Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца сезона

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона-2025/2026 из-за травмы колена, которую он получил в игре против «Сандерленда» (0:1), сообщает ESPN.

© Чемпионат.com

Как информирует источник, первоначальные тесты показали повреждение связок колена 27-летнего аргентинца — чтобы определить степень тяжести травмы, в ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования.

Сообщается, что Ромеро может пропустить от пяти до восьми недель, а «Тоттенхэм» сам объявит эту информацию в ближайшие дни.

Тем не менее, учитывая, что до чемпионата мира — 2026 осталось менее двух месяцев, у защитника будет возможность полностью восстановиться к турниру.

В текущем сезоне Ромеро сыграл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.