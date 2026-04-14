Футболист "Акрона" объяснил проигрыш команды

Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол высказался о поражении от "Динамо" в 24 туре РПЛ. По словам Беншимола, тольяттинцам удалось отыграться и они почувствовали, что могут победить, но это стало ошибкой.

- Сравняв счет, мы почувствовали заряд, что мы можем забить еще. Почувствовали, что можем постараться выйти из этого матча победителями и забрать 3 очка. Может быть, это была ошибка. Команды, которые сравняли счет, зачастую пытаются забить ещё, исходя из тех возможностей, которые создают. Бывает, они пропускают на последних минутах, - цитирует Беншимола Metaratings.

В 24 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Стефан Лончар и Жилсон Беншимол, в составе гостей - Муми Нгамалё, Артур Гомес и Константин Тюкавин. По ходу встречи бело-голубые вели со счетом 2:0, но позволили сопернику сравнять.

По итогам 24 сыгранных туров тольяттинцы занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. Бело-голубые располагаются на седьмой строчке с 34 баллами в своем активе. Напомним, что бело-голубым предстоит сыграть с "Краснодаром" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.