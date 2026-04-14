Вратарь "Спартака" подтвердил активацию опции продления контракта

$76.2589.14

Максименко подтвердил активацию опции продления контракта со «Спартаком» на следующий сезон

Матч ТВ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко подтвердил «Матч ТВ» активацию опции продления контракта на следующий сезон.

© Матч ТВ

Ранее генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что клуб продлил контракт с Максименко. По данным журналиста Ивана Карпова, соглашение рассчитано до лета 2027 года.

— Генеральный директор говорил, что у тебя активировалась опция продления на следующий сезон.

— Если Сергей Юрьевич сказал, значит, это так, да.

— Ведется ли разговор о более длительном контракте?

— Я тебе не скажу об этом сегодня, — сказал Максименко «Матч ТВ».

Максименко играет за «Спартак» с 2018 года и провел 224 матча во всех турнирах.

Прямые трансляции МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости