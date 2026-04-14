Вратарь "Спартака" подтвердил активацию опции продления контракта

Вратарь «Спартака» Александр Максименко подтвердил «Матч ТВ» активацию опции продления контракта на следующий сезон.

Ранее генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что клуб продлил контракт с Максименко. По данным журналиста Ивана Карпова, соглашение рассчитано до лета 2027 года.

— Генеральный директор говорил, что у тебя активировалась опция продления на следующий сезон.

— Если Сергей Юрьевич сказал, значит, это так, да.

— Ведется ли разговор о более длительном контракте?

— Я тебе не скажу об этом сегодня, — сказал Максименко «Матч ТВ».

Максименко играет за «Спартак» с 2018 года и провел 224 матча во всех турнирах.

