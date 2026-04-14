Вратарь "Спартака" подтвердил активацию опции продления контракта

Максименко подтвердил активацию опции продления контракта со «Спартаком» на следующий сезон
Вратарь «Спартака» Александр Максименко подтвердил «Матч ТВ» активацию опции продления контракта на следующий сезон.
Ранее генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что клуб продлил контракт с Максименко. По данным журналиста Ивана Карпова, соглашение рассчитано до лета 2027 года.
— Генеральный директор говорил, что у тебя активировалась опция продления на следующий сезон.
— Если Сергей Юрьевич сказал, значит, это так, да.
— Ведется ли разговор о более длительном контракте?
— Я тебе не скажу об этом сегодня, — сказал Максименко «Матч ТВ».
Максименко играет за «Спартак» с 2018 года и провел 224 матча во всех турнирах.
Гендиректор «Акрона»: «После завершения карьеры Дзюбу можно представить в любой роли. Он обладает футбольным авторитетом»
Футболист «Динамо» Гомес о победе над «Акроном»: «Матч сложился сложнее, чем мы думали. Но важно, что команда проявила характер»
Гендир «Акрона»: «Ставить матч с «Динамо» в понедельник в 18 часов — это откровенное убийство. Делаем всё для роста посещаемости»
