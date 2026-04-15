«Такие люди футболу не нужны» Танцы на столе, мат, драки. Как Вадим Евсеев стал самым скандальным тренером России

Этой зимой бывший футболист сборной, а ныне тренер Вадим Евсеев вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ), возглавив махачкалинское «Динамо». Команда борется за выживание и пока делает это довольно успешно, а вот борьбу с эмоциями специалист раз за разом проигрывает. Евсеев дал два подряд послематчевых интервью с обилием мата. За первое его уже оштрафовали на 100 тысяч рублей, а за второе наверняка накажут еще жестче. На поведение тренера окружающие реагируют по-разному: кто-то смеется и сопереживает Евсееву, кто-то — негодует и призывает лишить его работы. «Лента.ру» — подробнее о том, как многократный чемпион России стал самым скандальным тренером страны.

«Он не может сдерживаться»

Первый раз Евсеев выступил 5 апреля во время интервью после домашнего матча махачкалинцев с «Балтикой». Встреча завершилась со счетом 2:2, что, учитывая результаты калининградцев в нынешнем сезоне, можно считать неплохим исходом для хозяев. Но у Евсеева было свое мнение на этот счет. Триггером стал вопрос журналиста о том, нужно ли было судье смотреть VAR в эпизоде с голом соперника.

Евсеев отвечал 37 секунд, за которые успел произнести 12 нецензурных слов. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей. Каждый матерное слово обошлось ему примерно в 8333 рубля. Но эта сумма, кажется, совершенно не напугала специалиста. Спустя неделю, 12 апреля, Евсеев провернул тот же трюк после выездной встречи с «Локомотивом».

Поединок завершился со счетом 1:1, на этот раз тренер выступал на десять секунд меньше. Но ему хватило и 27 секунд, чтобы выругаться 7 раз. Отдельно Евсеев попросил корреспондента обратить внимание на то, что он пытается поставить команде атакующий футбол.

Вы игру смотрели? Много было моментов у «Локомотива»? Ну так все. Да как вы оцените результат? «Динамо» Махачкала, ****, если тут играет, не то чтобы на равных, *. Ну по крайней мере, *, это мы играем в футбол, *, и мы хотим играть в атаку, *. А не как раньше тут было, в оборону все играли, **. Вот надо о чем говорить-то Вадим Евсеев главный тренер махачкалинского «Динамо»

Еще после первого матерного выступления Евсеева президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев пожурил тренера. Он отметил, что со специалистом провели беседу, а также отдельно обратил внимание на то, что в Дагестане так разговаривать не принято. Судя по всему, тренер руководителя не услышал. После второго интервью с резкой критикой Евсеева выступил двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов.

«Сущность человека всегда вскроется. Можно поменяться, если только работать над собой. Существует кодекс тренера, где говорится, кто такой тренер. Если ты его нарушаешь, надо забирать лицензию. Если уж жестко говорить. Если все говорят, что это безобразие, но это продолжается», — заявил Попов.

В ближайшие дни КДК снова рассмотрит поведение Евсеева. Вполне возможно, на этот раз штрафом он не отделается. Речь может идти даже о дисквалификации. Еще один критик Вадима — бывший футболист и эксперт Александр Бубнов — и вовсе считает, что такие люди, как Евсеев, российскому спорту не нужны. После первого выступления наставника динамовцев он призывал дисквалифицировать тренера пожизненно, если подобное повторится.

Обращение к народу Уэльса

Страсть к публичному сквернословию проявилась у Евсеева задолго до начала тренерской карьеры. В 2003 году защитник в составе сборной России боролся за выход на Евро-2004 и стал главным героем ответного стыкового матча с Уэльсом, в котором россияне завоевали путевку в финальную часть турнира.

Евсеев выступал на позиции крайнего защитника и на 21-й минуте пошел в чужую штрафную на стандартное положение. Нынешний главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев сделал идеальную подачу с фланга, а Евсеев головой отправил мяч в сетку. Этот мяч стал единственным как в том матче, так и в карьере защитника в национальной сборной.

После финального свистка Евсеев дал волю эмоциям, дважды прокричав в камеру «**** вам!» Защитник избежал санкций, а его незамысловатая цитата навсегда попала в золотой фонд главных мемов в истории российского футбола.

Я заметил, что за мной неотступно следует камера. В одну сторону иду — она сюда, в другую — туда. Рядом идет Бородюк. И, видимо, уже понимает, что я готов что-то отчудить. Говорит: «Не надо, не надо!» Надо. Меня всего переполняло от того, что в последние недели испытал. Ну и выплеснулось. По-моему, я даже два раза это «*** вам!» крикнул. А до этого — фразу «Знай русского Ивана!». Но, видимо, еще был далеко от микрофона, и ее зрители не услышали. Жаль Вадим Евсеев главный тренер махачкалинского «Динамо»

«У нас футбол заключается в забитии голов»?

Именно Евсеев автор крылатой фразы — риторического вопроса: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?» Произнес ее тренер в ноябре 2019 года после того, как его «Уфа» скатала нулевую ничью в матче РПЛ с «Оренбургом», а журналист спросил, доволен ли наставник результатом. Вопрос вроде бы дежурный, но Евсеев увидел в нем подвох и как всегда эмоционально выступил. Те слова тренера до сих пор вспоминают по любому удачному поводу, а сам Вадим позже пояснил, что имел в виду.

В том интервью я имел в виду ситуацию, когда команды играют с моментами, но не могут забить. Это же не значит, что они играют плохо, да? То есть не смогли реализовать моменты, потому что вратари сыграли хорошо. Для меня правильной является ситуация, при которой у наших ворот меньше моментов. «Уфа» не та команда, которая может играть в открытый футбол. У нас нет таких возможностей Вадим Евсеев главный тренер махачкалинского «Динамо»

Но Евсеев прославился не только тем, что умеет выставлять «автобус» у своих ворот во время матчей. С этим видом транспорта у него особые отношения. По ходу тренерской карьеры он дважды выходил из командного автобуса, чтобы отбуксировать мешающие проезду автомобили. Причем оба раза для буксировки он использовал исключительно физическую силу.

Первый раз это произошло в марте 2023 года. Тренер вместе с несколькими другими членами штаба ярославского «Шинника», который он тогда возглавлял, играючи отодвинул легковушку с дороги. Позже то же самое произошло в январе 2024-го. Тогда специалист работал в краснодарской «Кубани».

Тренерское имя в РПЛ Евсеев делал как раз в «Уфе», поэтому многие воспринимают его как специалиста, который ставит ультраоборонительный футбол. Но, кажется, к нынешнему махачкалинскому «Динамо» это точно не относится. Под руководством Евсеева команда провела шесть матчей, в которых забила семь и пропустила девять мячей. С набранным очками, кстати, дела обстоят вполне сносно. В шести турах махачкалинцы взяли восемь очков — это больше половины от набранных в предыдущих 18 турах 15 очков. Если махачкалинцы продолжат идти по такому графику, место в РПЛ они, скорее всего, сохранят.

«Пришлось защищаться одному»

Недавно Евсеев отпраздновал 50-летие, но раз за разом демонстрирует, что до сих пор находится в прекрасной физической форме. Чего стоит только традиция танцевать на столе в раздевалке после победных матчей. Началось это еще в «Уфе», а последний раз Вадим Валентинович тряхнул стариной 13 марта после домашней победы махачкалинцев над «Оренбургом» (1:0). Особенно в танце тренера поражает амплитуда прогиба назад из положения стоя на коленях. Такой элемент смогут выполнить далеко не все действующие футболисты.

Физическая подготовка пригодилась тренеру и в ноябре прошлого года, когда он стал участником очень неприятного инцидента в Астрахани. Туда тренер прилетел с «Ленинградцем», который тогда тренировал, на матч с местным «Волгарем». Встреча завершилась со счетом 1:1 и особенно ничем не запомнилась, а вот то, что произошло после нее, обсуждала вся страна.

Евсеев с помощниками отправился поужинать в один из астраханских ресторанов, а по пути в отель у них произошел конфликт с группой молодых людей. Все случилось шаблонно: парни попросили у тренера и его спутников закурить, получили отказ и все закрутилось.

Я обернулся и буквально в трех метрах увидел человека с перевязанными бинтом руками. В одной из кистей я увидел нож. Попытались успокоить, но люди были агрессивны, и к этому моменту уже подбежал второй человек. Из перцового баллончика второй человек брызнул в глаза, он сразу потерялся, так получилось, что глаза уже не видели. В этот момент тот, кто был с ножом, начинает его бить, я своего товарища толкнул, и пришлось защищаться одному. У одного нож, у второго — баллончик. Я просто от баллончика защищался рукой Вадим Евсеев главный тренер махачкалинского «Динамо»

В итоге нападавших задержали сотрудники клуба, их передали прибывшим на место происшествия полицейским. Помощнику Евсеева Александру Шмарко пришлось накладывать швы из-за удара ножом в лицо, сам главный тренер отделался временными проблемами со зрением из-за применения нападавшими перцового баллончика. Позже Евсеев признавался, что считает день нападения своим вторым днем рождения.