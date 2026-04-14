Суд поставил точку в деле фанатов сборной Сенегала

Апелляционный суд в Марокко оставил в силе приговор 18 болельщикам сборной Сенегала, осужденным за беспорядки во время финального матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Сенегала. Об этом сообщает AFP.

Болельщики были задержаны 18 января, их обвиняли в актах насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, повреждении спортивного инвентаря и метании предметов. На первом этапе судебного разбирательства девять сенегальцев были приговорены к одному году тюремного заключения и штрафу в размере 5 000 марокканских дирхамов (около €460), шесть болельщиков были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 2 000 дирхамов (€184), трое болельщиков - к трем месяцам тюрьмы и штрафу в 1 000 дирхамов (€92). 13 апреля обвиняемые оспорили решение суда, однако оно осталось в силе.

18 марта Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила сенегальцам техническое поражение в финальном матче, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Результат игры (0:0, 1:0 доп. вр.) был отменен из-за того, что игроки сборной Сенегала покинули поле более чем на 10 минут.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а ее главный тренер Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. В дополнительное время гол забил сенегалец Пап Гейе. Федерация футбола сенегала оспорила решение CAF в Спортивном арбитражном суде.