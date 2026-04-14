"Факел", "Родина", "Урал". Кто претендует на выход в РПЛ

В матче лидеров Лиги Пари (Первой лиги) московская "Родина" в гостях со счетом 3:1 обыграла воронежский "Факел" и тем самым преподнесла один из главных сюрпризов 28-го тура. Развязка в борьбе за выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и чемпионство в Первой лиге еще впереди.

Главный тренер "Родины" Хуан Диас отметил, что команда идет к своей мечте. "

Это такие же три очка, как с другими командами, но эти три очка имеют вес. Мы победили на очень сложном поле сегодня, никто здесь не выигрывал, - сказал Диас, комментарий которого приводит пресс-служба "Родины". - Мы сделали маленький шажочек навстречу нашей мечте".

Футболисты "Родины" выиграли у лидера Первой лиги "Факела" в матче 28-го тура

"Родина" заметно увеличила свои шансы на прямой выход в РПЛ. Московская команда с 55 очками в 28 матчах занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от лидирующего "Факела" составляет четыре очка за шесть туров до завершения чемпионата. При этом именно "Родина" выглядит в последнее время более стабильно и уверенно. На счету московской команды четыре победы подряд, а также серия из 17 матчей без поражений. "Факел" же после рестарта сезона потерпел второе поражение в семи матчах.

"Факелу" хорошо знакома РПЛ, воронежская команда выступала в высшем дивизионе в прошлом сезоне. "Родина" основана в 2015 года и еще не выходила в РПЛ ни разу в своей истории.

По итогам сезона две лучшие команды Первой лиги напрямую выйдут в РПЛ. Третья и четвертая команды из таблицы проведут стыковые матчи с командами, занявшими 14-е и 13-е места в таблице высшего дивизиона чемпионата России.

Кто еще претендует на выход в РПЛ

Также на протяжении всего сезона в числе претендентов на выход в РПЛ находится екатеринбургский "Урал". Команда занимает третье место, набрав 49 очков. При этом "Урал" имеет преимущество по личным встречам перед "Факелом", но уступает "Родине". Шансов на прямой выход у подопечных Василия Березуцкого после победы "Родины" над "Факелом" стало меньше, но тем не менее это еще возможно.

"Я считаю, что результаты неудовлетворительные, проигрываем, теряем очки, где не нужно. Но тренерский штаб, думаю, справится со всем, пока мы доверяем, видим, как работали на сборах и сейчас, - сказал президент "Урала" Григорий Иванов. - Конечно, хотелось бы набрать побольше очков, но пока не получается. Так что все знают свои ошибки, как их исправлять, будем разбираться, чтобы выполнить задачу".

"Есть какие-то недочеты в игре, но я вижу, как тренерский штаб хочет выйти из ситуации, как работает. Дай бог, чтобы получилось. У нас молодой тренер Василий Владимирович Березуцкий, он набивает шишки, хотелось бы, чтобы быстрее закончилось. Играем отрезками очень хорошо, но бывают матчи, что плохо выступаем. Для нас главная задача выйти в РПЛ, мы будем до конца бороться за это. Все и все понимают, будем бороться, чтобы выполнить задачу", - добавил Иванов.

Если первая тройка уже понятна - осталось дождаться распределения мест, - то вся борьба за четвертое место впереди. После 28 туров четвертое место с 45 очками занимает волгоградский "Ротор", следом идут костромской "Спартак" (44), "Камаз" из Набережных Челнов (40) и "Челябинск" (39).

В таблице РПЛ после 24 туров "Сочи" с 12 очками идет на последнем месте. Выше располагаются "Оренбург" (20), "Пари Нижний Новгород" (21), самарские "Крылья Советов" (22), тольяттинский "Акрон" (22) и махачкалинское "Динамо" (23).

Кто вылетит из Первой лиги

В Первой лиге после 28 туров сформировалась основная группа претендентов на вылет во Вторую лигу дивизиона А группы "Золото". На последнем, 18-м месте идет саратовский "Сокол" (16 очков), на 17-й позиции располагается "Чайка" из Песчанокопского (19). Третьей командой, которая покинет Первую лигу, могут стать "Уфа" (28), новороссийский "Черноморец" (29) и ульяновская "Волга" (31).