"Черноморец" лишился главного тренера

Денис Попов покинул пост главного тренера новороссийского футбольного клуба "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Попову 47 лет, он возглавлял "Черноморец" с 29 января. Под его руководством команда провела в Лиге Пари (Первой лиге) семь матчей, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице с 29 очками после 28 туров.

Ранее Попов был главным тренером "Уфы", "Мурома" и СКА из Ростова-на-Дону. В период игровой карьеры он выступал за "Черноморец", краснодарскую "Кубань", московское "Торпедо", минское "Динамо", "Спартак" из Нальчика, подмосковные "Химки" и московский ЦСКА, с которым стал чемпионом России в 2003 году и двукратным обладателем кубка страны (2002, 2005).