На пути в полуфинал ЛЧ. ПСЖ с Сафоновым проведет ответный матч с "Ливерпулем"

Французский ПСЖ во вторник проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Место в воротах парижан наверняка вновь займет Матвей Сафонов, который прочно закрепился в роли первого номера команды.

В первом матче ПСЖ дома уверенно разобрался с "Ливерпулем" - 2:0. У Сафонова в той игре вообще не было работы. Большинство атак англичан завершались навесами, которые не доставляли хлопот российскому вратарю. Тем не менее гостевые матчи в Лиге чемпионов особенно плохо получаются у ПСЖ, поэтому можно ожидать, что в этот раз Сафонову все-таки придется напрячься. Хотя и "Ливерпуль" далек от идеальной формы.

В пользу ПСЖ говорит и тот факт, что клубу идут навстречу в чемпионате страны, где были перенесены два матча команды на более поздний срок с целью разгрузить календарь для лучшей подготовки ко встречам в Лиге чемпионов. Представить же подобное в Англии просто невозможно.

Сафонов уже установил личный рекорд по матчам за ПСЖ в одном сезоне - на данный момент у него их 18, из которых 8 "на ноль". Российский голкипер выходит в стартовом составе ПСЖ в последних 14 матчах.

Матч между "Ливерпулем" и ПСЖ начнется в 22:00 мск. Победитель сыграет в полуфинале с сильнейшим из пары "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия).

Остальные матчи

Также во вторник мадридский "Атлетико" дома сыграет с "Барселоной". Первый матч завершился неожиданной победой мадридского клуба со счетом 2:0. Более того, каталонцы лишились защитника Пабло Кубарси, получившего красную карточку. В текущем сезоне "Атлетико" уже перешел дорогу "Барселоне", выбив каталонцев из розыгрыша Кубка Испании по сумме двух матчей (4:0, 0:3). Теперь подопечные Диего Симеоне готовы повторить успех и в Лиге чемпионов.

Ответная встреча "Баварии" и "Реала" пройдет в среду в Мюнхене. Первый матч завершился победой германской команды в гостях со счетом 2:1. Та игра прошла с преимуществом баварцев. Но чем закончится ответная встреча - предугадать довольно сложно. В заключительном матче 1/4 финала лондонский "Арсенал" постарается удержать минимальное преимущество в противостоянии с лиссабонским "Спортингом" - англичане лишь в компенсированное ко второму тайму время сломили сопротивление португальцев. Ответная игра состоится в среду в Англии.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финале прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер" (5:0). Решающий матч этого сезона пройдет в Будапеште 30 мая.