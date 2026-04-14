Гендиректор «Черноморца» Гордиюк прокомментировал отставку главного тренера

Генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» (Новороссийск) Константин Гордиюк высказался об отставке Дениса Попова с поста главного тренера команды. Сегодня, 14 апреля, клуб сообщил о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Что касается отставки главного тренера, мы благодарны за проделанную работу. Денис принял команду в непростой период, и команда с ним набрала 5 очков. Я принял решение, что команде будет лучше, если мы расстанемся», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Попов возглавлял «Черноморец» с 29 января. Под его руководством команда провела семь матчей в Лиге Pari (Первой лиге), одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. В результате «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице с 29 очками после 28 туров.