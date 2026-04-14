Гаджиев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Камил Гаджиев о чемпионской гонке в РПЛ: «Симпатии на стороне «Краснодара», у «Зенита» очень много денег. Человек болеет за того, кто ниже ростом, меньше весит»
Глава Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями относительно чемпионской гонки в Мир РПЛ.
«Краснодар» лидирует в таблице, набрав 53 очка в 24 матчах. «Зенит» имеет в активе 52 балла.
– У меня симпатии больше на стороне «Краснодара», потому что «Зенит» – команда, у которой очень много денег. У «Краснодара» их меньше.
Человек всегда болеет за кого? За того, кто ниже ростом, меньше весит, меньше денег.
– Можно ли назвать «Краснодар» новой народной командой?
– Да. Вот я скажу так, – сказал Камил Гаджиев.
От этого теперь зависит чемпионская гонка «Краснодара» с «Зенитом»
