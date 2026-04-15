Сафонов в Лиге чемпионов приблизился к рекорду Акинфеева

"ПСЖ" победил "Ливерпуль" 2:0 на "Энфилде" 14 апреля 2026 года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль Усмана Дембеле (73', 90+1') обеспечил французам уверенную победу 4:0 по сумме встреч. Вратарь Матвей Сафонов провёл встречу "на ноль" — первый российский голкипер с сухим матчем на этой арене в турнире. Парижане вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары "Реал" — "Бавария".

14 апреля 2026 года на легендарном стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором сошлись английский «Ливерпуль» и французский «ПСЖ». Встреча прошла под контролем главного арбитра Маурицио Мариани и завершилась гостевой победой парижан со счётом 2:0. С учётом триумфа в первой встрече, где «ПСЖ» также добился победы 2:0, французский коллектив преодолел четвертьфинальный барьер с общим счётом 4:0, гарантировав себе место в полуфинале турнира.

Ключевым действующим лицом матча стал нападающий гостей Усман Дембеле. На 73-й минуте он открыл счёт, а в компенсированное время, на 90+1-й минуте, оформил дубль, поставив окончательную точку в противостоянии. Решающую роль в успехе парижского клуба сыграл российский вратарь Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе и провёл встречу без пропущенных мячей. Голкипер продемонстрировал высокую концентрацию, отметившись важным сейвом на 31-й минуте, когда отбил опасный удар в упор.

Благодаря этой игре Сафонов вошёл в историю европейского клубного футбола. Он стал первым российским вратарём, сумевшим сохранить свои ворота в неприкосновенности на «Энфилде» в рамках Лиги чемпионов. Ранее на домашней арене «красных» в главном клубном турнире Европы неизменно пропускали голы Александр Селихов и Станислав Черчесов, выступавшие за «Спартак», а также Александр Филимонов, защищавший цвета киевского «Динамо». Для Матвея эта сухая серия стала шестой в 14 матчах Лиги чемпионов за «ПСЖ». В контексте статистики российских стражей ворот в турнире стоит отметить, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в активе девять матчей без пропущенных голов из 60 проведённых.

Путь «ПСЖ» к полуфиналу в текущем розыгрыше выглядит безоговорочно уверенным. На стадии 1/8 финала парижский клуб разгромил «Челси» с общим счётом 8:2. Теперь французы ожидают соперника из пары «Реал» Мадрид — «Бавария», чей победитель определится 15 апреля 2026 года. Примечательно, что «ПСЖ» уже во второй сезон подряд становится непреодолимым барьером для «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов: в прошлогоднем розыгрыше турнира французский гранд также обыграл мерсисайдцев на стадии 1/8 финала.

По итогам матча российскому голкиперу досталась наивысшая оценка среди всех участников встречи по версии аналитического портала WhoScored. Французское издание RMC Sport отдельно выделило работу Сафонова на выходах из штрафной площади, подчеркнув, что его кулачные выносы, порой выполненные в нестандартной манере, оказались бесценными для тактической устойчивости команды. Журналисты также отметили решающий сейв вратаря на 71-й минуте, который позволил «ПСЖ» удержать преимущество до финального свистка.

В послеигровых комментариях Сафонов акцентировал внимание на сложном характере встречи и выразил удовлетворение собственной готовностью помочь команде в решающий момент. Обращаясь к прессе, голкипер отметил, что парижский коллектив продемонстрировал надёжную оборону, успешно выдержав натиск хозяев поля, которые стремились переломить ход противостояния. Вратарь признался, что не может детально разобрать свой сейв в первом тайме, так как не видел момента в реальном времени, но подчеркнул важность ежедневного прогресса и сильной психологической устойчивости состава. По мнению Сафонова, игроки «ПСЖ» после прошлогоднего успеха чётко осознают требования, предъявляемые к чемпиону, и настроены повторить достижение. В своём телеграм-канале вратарь ограничился лаконичным текстовым обозначением сухого счёта, символически подведя итог матчу.

Уверенная победа на «Энфилде» не только вывела «ПСЖ» в четвёрку сильнейших клубов Европы сезона-2025/2026, но и закрепила за парижским коллективом статус одного из главных претендентов на главный трофей континента. Для российского футбола ответная четвертьфинальная встреча стала историческим рубежом: отечественный голкипер доказал способность решать задачи высочайшего уровня на самых престижных аренах. Теперь внимание болельщиков и экспертов переключается на полуфинальные противостояния, где французский гранд сразится с одним из европейских титанов, а российский страж ворот продолжит погоню за новыми достижениями в Лиге чемпионов.