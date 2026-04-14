Гендир «Акрона» высказался о матче с «Динамо»

Гендир «Акрона» — после «Динамо»: «Команда заслужила минимум ничью. Чтобы выйти из текущей ситуации, надо продолжать работать»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «Матч ТВ», что команда заслужила как минимум ничью в матче 24‑го тура МИР РПЛ против «Динамо».
В понедельник «Акрон» дома проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:3.
— Как выйти из той ситуации, в которую попал «Акрон»?
— Работать, только работать — и всё. Зона стыков была, есть и будет всегда. Есть команды, которые участвуют в этом чемпионате. Что мы можем сделать, кроме как работать?
— А если не получится, что делать дальше?
— Играть в футбол. Не вижу смысла в сослагательных наклонениях, потому что мы сосредоточены на текущем отрезке чемпионата. Нужно выходить, бороться и побеждать. По вашему мнению, «Акрон» выглядел хуже, чем «Динамо»?
— Нет.
— Команда заслужила как минимум ничью. Вспомните игру с ЦСКА, тем же «Спартаком», поэтому нам остается только работать, — сказал Клюшев «Матч ТВ».
«Акрон» с 22 очками занимает 12 место в турнирной таблице. В следующем туре команда Заура Тедеева сыграет 18 апреля на выезде с «Рубином».
