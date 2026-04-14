Гендир «Акрона» высказался о матче с «Динамо»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «Матч ТВ», что команда заслужила как минимум ничью в матче 24‑го тура МИР РПЛ против «Динамо».

В понедельник «Акрон» дома проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:3.

— Как выйти из той ситуации, в которую попал «Акрон»?

— Работать, только работать — и всё. Зона стыков была, есть и будет всегда. Есть команды, которые участвуют в этом чемпионате. Что мы можем сделать, кроме как работать?

— А если не получится, что делать дальше?

— Играть в футбол. Не вижу смысла в сослагательных наклонениях, потому что мы сосредоточены на текущем отрезке чемпионата. Нужно выходить, бороться и побеждать. По вашему мнению, «Акрон» выглядел хуже, чем «Динамо»?

— Нет.

— Команда заслужила как минимум ничью. Вспомните игру с ЦСКА, тем же «Спартаком», поэтому нам остается только работать, — сказал Клюшев «Матч ТВ».

«Акрон» с 22 очками занимает 12 место в турнирной таблице. В следующем туре команда Заура Тедеева сыграет 18 апреля на выезде с «Рубином».

