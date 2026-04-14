Восстановление сальвадорского нападающего калининградского футбольного клуба "Балтика" Брайана Хиля займет не более двух недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее ТАСС сообщал, что лучший бомбардир "Балтики" в этом сезоне Мир - Российской премьер-лиги Хиль был заменен в первом тайме матча 24-го тура с "Пари НН" (2:2) из-за повреждения.

Хилю диагностировали повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. 24-летний сальвадорец забил 13 голов в 24 матчах РПЛ этого сезона.