Вингер ЦСКА высказался об игре команды весной

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался об игре команды после зимней паузы. По словам Глебова, у него нет ответа, что происходит с командой.

- Нет какого-то внятного ответа, что происходит с командой. Мы так же, как болельщики и эксперты находимся в каком-то непонимании. Находясь внутри мы все равно это обсуждаем. Сказать, что мы где-то виноваты? Наверное, это и правильно, но в то же время — нет, - сказал Глебов в эфире "Россия24".

Напомним, что после зимней паузы ЦСКА четырежды проиграл в Российской Премьер-Лиге, красно-синие уступили "Ахмату", московскому "Динамо", "Балтике" и "Сочи". По итогам 24 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает пятое место в турнирной таблице с 42 набранными очками.

"Армейцам" предстоит сыграть с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России, победитель пройдет в Суперфинал турнира. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка страны.