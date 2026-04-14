Депутат высмеял новый лимит на легионеров

Сокращение количества легионеров с формулы 13+8 до 12+7 повлияет на ситуацию на поле разве что на 0,01%, однако деньги вместо развития отечественного футбола уйдут не туда. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков.

Минспорт РФ подготовил проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, согласно проекту, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи (12+7). В дальнейшем схема должна прийти к формату 10+5. Терюшков назвал это бессмысленным.

«Сомневаюсь, что найдется хоть один человек, способный предметно обосновать разницу для наших доморощенных воспитанников от игры количества легионеров 13+8 или 12+7. Такие ювелирно выверенные подходы Минспорта к отечественному футболу повлияют на ситуацию с засильем легионеров разве что на 0,01%. При таком методе можно не нести никакой ответственности за результат, за комплектование национальной сборной, за развитие детско-юношеского спорта, но, стоит признать, бюджетные средства будут потрачены не туда. Львиная доля уйдет на покупку и выплаты зарплаты игрокам с иностранными паспортами. Двигать по одному человеку в год то влево, то вправо - переливать из пустого в порожнее», - рассказал он.

По его словам, больше внимания надо уделять российским футболистам и развитию отечественного футбола.

«Смотреть на футбол, когда в составе российского клуба выходит на поле только два игрока с отечественными паспортами, а на две команды их всего семь - откровенно нет никакого желания. В это непростое время для российского спорта, когда нет международных стартов, есть задача действительно развивать футбол в стране. Необходимо делать ставку на доморощенных спортсменов, давать им соревновательную практику. Все наши большие победы в футболе были в то время, когда легионеров не было вообще», - напомнил он.

Ранее экс-нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью НСН согласился с необходимостью сокращения количества иностранных игроков в Российской премьер-лиге.