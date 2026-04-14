Абаскаль похвалился умением чеканить

Абаскаль о том, сможет ли начеканить 100 раз: «Смогу в разы больше. Бегал медленно, но у меня была техника»
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился воспоминаниями о нахождении в академии «Барселоны».
– В академии «Барселоны» вы играли вместе с Жорди Альбой и Бояном Кркичем. Они уже тогда всех поражали?
– Да, я смотрел и думал: как они это делают с мячом? Движения, прием, остановка... Перед воротами все хотят пробить, а они использовали лишнее касание, убирали вратаря – и гол. Буквально заносили мяч в ворота! И это выглядело настолько просто... Я каждый день у них учился.
– Самый памятный момент из той эпохи?
– Ох, их очень много. В 12-13 лет жить в «Барселоне» – мечта любого футболиста. Помню матч «Барселона» – «Севилья», первая игра Роналдиньо.
Он забил с 35 метров – я был на стадионе и думал: это сон? Для меня он был Богом футбола. Весь мой период в «Барселоне» – это урок жизни, а не только футбола.
– Роналдиньо на поле шокировал многих. А вы были техничным игроком?
– Бегал я медленно, но техника у меня была.
В Роналдиньо удивляло даже не количество касаний мяча, а магия в целом. После тренировки вратарь выбивал мяч, а он принимал грудью и забивал ударом через себя – я притворялся больным, нагревая лоб феном, чтобы остаться на поле и посмотреть на него. Он для меня один из лучших игроков в истории.
– Короткий тест на вашу технику: сможете начеканить мячом сто раз?
– Смогу в разы больше, – сказал Гильермо Абаскаль
